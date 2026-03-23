سيف الجزيري: مباراة اليوم نحطها قدامنا وماننساهيش

علق سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك عن مشاركته مع الفريق كحارس مرمي بعد طرد محمد صبحي وتأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية عقب الفوز على أوتوهو الكونغولي.

و كتب سيف الجزيري عبر إنستجرام: مباراة اليوم نحطها قدامنا وماننساهيش،دخلت كبديل، ضيعت فرص واستقبلنا هدف، وبعدها الحارس خرج بالكارت الأحمر.، نتحمل مسؤوليتنا كاملة..".

وأضاف: أما في نفس الوقت... فزنا وتأهلنا، والحمد لله . هذا بفضل روح الفريق اللي ما استسلمتش حتى لحظة،وشكراً كبير لجمهورنا على المساندة من الأول للآخر.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي