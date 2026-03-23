إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

و علق الإعلامي خالد الغندور عبر حسابة بموقع فيسبوك: صبحي لازم يتحمل المسئولية وعواد لازم يرجع ده إمام عاشور رجع وهارد لك لباقي الفرق المصرية ومعتمد لازم يصبر والفوز الوحيد لكل الفرق المصرية من أصل ٨ مباريات ومبروك يا زملكاوية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي