فتحي سند عن تأهل الزمالك بالكونفدرالية: الجماهير عاشت لحظات رعب

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابة بموقع فيسبوك : الزمالك ..ينجو باعجوبة من اوتوهو ..الكونغولى " المتواضع " ..وكان على وشك " انه يعملها" ويخرج .

وتابع:فاز 2/1 ..ولعب بعشرة لاعبين فى الدقائق الاخيرة ..بعد طرد محمد صبحى ..ليحل..محله فى حراسة للمرمى سيف الجزيرى ..وتعيش جماهير الزمالك لحظات رعب ..عصيبة لاكثر من 10 دقائق .

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي