لاعب الزمالك السابق يسخر من بيان إدارة الأهلي بعد الخسارة من الترجي

استقبل اسامة حسن لاعب الزمالك السابق بيان مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، بعد الخروج من بطولة دوري أفريقيا بحالة كبيرة من السخرية.

ونشر حسن عبر حسابه على فيسبوك صورة للبيان مرفقة بإيموجي ضحك ساخر وهو ما اثار غضب جماهير الأهلي.

وأصدر مجلس النادي الأهلي بيان يعلن من خلاله تحمله مسئولياته الكاملة والتأكيد على المجلس لديه أخطاء فنية وإدارية وعلاجها القاطع (يجري تجهيزه) يحتاج إلى فترة فاصلة، كما أن هناك العديد من القرارات تم اتخاذها بشأن قطاع الكرة، منها العاجل سيتم الإعلان عنه، والبعض الآخر آجل مراعاة لمصلحة النادي، إعادة تقييم وهيكلة قطاع الكرة التي بدأت بالفعل.

وودع الفريق الكروي بالنادي الأهلي بطولة أفريقيا بعد الهزيمة من الترجي التونسي بثلاثية مقابل هدفين، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي.