نجم الزمالك ينتقد استبعاد أحمد الشناوي وضم كوكا ويتساءل عن المعايير في اختيار اللاعبين

علّق احمد دويدار لاعب الزمالك السابق علي قائمة منتخب مصر، وذلك قبل مباراتي إسبانيا والسعودية، والتي يخوضهما المنتخب، يومي 27 و31 من شهر مارس الجاري استعداداً لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "كابتن حسام حسن أعلن قائمة منتخب مصر، ولم تضم أحمد الشناوي حارس بيراميدز، الذي أعتبره أفضل حارس في مصر في الفترة الأخيرة. كما ضمت القائمة كوكا لاعب الأهلي، ورغم أنني لم أكن سأتحدث، لكن صورته زعلتني. هناك أيضا لاعب اسمه زلاكة أفضل حاليًا من إسلام عيسي، ومحمد إسماعيل أفضل من خالد صبحي، نفسي أعرف ما هي المعايير في الاختيار؟"

قائمة منتخب مصر لمباراتي السعودية وإسبانيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي السعودية وإسبانيا:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، والمهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش ، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي

خط الهجوم: مصطفي محمد، ناصر منسي.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري، ثم أمام إسبانيا يوم 31 من الشهر نفسه.