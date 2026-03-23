قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري يتهم ترامب بالكذب ويعلق: إن ضربتم الكهرباء سنضرب الكهرباء
الذهب يواصل الهبوط ويتراجع بأكثر من 5% إلى 4254.67 دولار للأوقية
الأرصاد تحذر من أتربة في الجنوب وفرص لسقوط أمطار على هذه المناطق
تفاصيل قرارات النيابة في واقعة المتهم بقتل والدته وأشقائه بالإسكندرية
سعر الدولار اليوم الاثنين 23 مارس 2026
عودة الدراسة في المدارس غداً .. وبدء امتحانات شهر مارس الأسبوع القادم
هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب
قناة عبرية: أمريكا أبلغت إسرائيل أن عملية فتح مضيق هرمز ستستغرق أسابيع
الحرس الثوري الإيراني: إذا تعرضت شبكة الكهرباء للقصف سنضرب محطات الطاقة بإسرائيل
شرطة لندن: إضرام النار في 4 سيارات تابعة لإسعاف يهودية
تبدأ من 10 جنيهات.. ننشر أسعار تذاكر واشتراكات القطار الكهربائي الخفيف
طهران تنفي الهجوم السيبراني: لا اختراق أمريكي لمنشآت المياه رغم تصاعد التوترات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك ينتقد استبعاد أحمد الشناوي وضم كوكا ويتساءل عن المعايير في اختيار اللاعبين

المنتخب الوطني
المنتخب الوطني
محمد بدران   -  
منار نور

علّق احمد دويدار لاعب الزمالك السابق علي قائمة منتخب مصر، وذلك قبل مباراتي إسبانيا والسعودية، والتي يخوضهما المنتخب، يومي 27 و31 من شهر مارس الجاري استعداداً لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "كابتن حسام حسن أعلن قائمة منتخب مصر، ولم تضم أحمد الشناوي حارس بيراميدز، الذي أعتبره أفضل حارس في مصر في الفترة الأخيرة. كما ضمت القائمة كوكا لاعب الأهلي، ورغم أنني لم أكن سأتحدث، لكن صورته زعلتني. هناك أيضا لاعب اسمه زلاكة أفضل حاليًا من إسلام عيسي، ومحمد إسماعيل أفضل من خالد صبحي، نفسي أعرف ما هي المعايير في الاختيار؟"

قائمة منتخب مصر لمباراتي السعودية وإسبانيا

وجاءت قائمة منتخب مصر لمباراتي السعودية وإسبانيا:

وجاءت قائمة منتخب مصر لقائمة شهر مارس لتكون مكونة من:

حراس المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، والمهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش ، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي

خط الهجوم: مصطفي محمد، ناصر منسي.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام السعودية يوم 27 مارس الجاري، ثم أمام إسبانيا يوم 31 من الشهر نفسه.

المنتخب الوطني لاعبي الزمالك الاهلي الشناوي كوكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

