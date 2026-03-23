الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انضمام رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

ينضم اليوم الاثنين أربعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى معسكر منتخب مصر، وهم ناصر منسي، المهدي سليمان، أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد. 

يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الزمالك ينهي مهمته الإفريقية بنجاح

جاء انضمام الرباعي عقب انتهاء مشاركتهم مع الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث نجح الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب بالقاهرة، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1، ليحسم الفريق التأهل بمجموع المباراتين.

اكتمال صفوف المنتخب تدريجيًا

بدأ معسكر منتخب مصر أمس الأحد في مركز المنتخبات الوطنية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين. ولا يزال الجهاز الفني في انتظار وصول باقي العناصر، وعلى رأسهم بعض لاعبي الزمالك والمحترفين بالخارج مثل عمر مرموش، مصطفى محمد، وإبراهيم عادل، تمهيدًا لاكتمال قائمة الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

برنامج الإعداد لمواجهتي السعودية وإسبانيا

خاض لاعبو المنتخب تدريبات استشفائية فور انطلاق المعسكر، بسبب مشاركتهم مع أنديتهم في مباريات رسمية مؤخرًا. ومن المقرر أن يواصل المنتخب تدريباته في مركز المنتخبات الوطنية حتى يوم 25 مارس، قبل السفر إلى مدينة جدة لمواجهة منتخب السعودية وديًا. وبعد ذلك، تتجه بعثة المنتخب يوم 28 مارس لملاقاة منتخب إسبانيا في مباراة ودية ثانية.

الزمالك ممثل مصر الوحيد قارياً

بالتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، أصبح الزمالك الممثل الوحيد لمصر في البطولات الإفريقية هذا الموسم، عقب خروج أندية الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي من المنافسات القارية. ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة مشواره بنجاح والمنافسة على التتويج باللقب

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

زيادة المرتبات 2026

زيادة المرتبات تقترب .. مفاجآت للمعلمين والموظفين في أبريل

فرح الهاشم ووالدها

تحية لمصر والمصريين.. نجلة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تتبرأ من والدها

توروب

بعد زلزال الهزيمة من الترجي.. قرارات مستفزة من توروب في الأهلي

فضيحة أمنية في إسرائيل.. جندي بالقبة الحديدية يبيع أسرار الدفاع الجوي لإيران مقابل 130 دولارا

محمد بن زايد يلتقي الرئيس الصربي ويبحثان تطورات المنطقة والتعاون المشترك

محمد بن زايد يلتقي الرئيس الصربي ويبحثان تطورات المنطقة والتعاون المشترك

ترامب

ترامب يؤكد إمكانية زيارته تل أبيب في أبريل لتسلم جائزة إسرائيل

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد