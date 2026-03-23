دعم إسباني لهيثم حسن عقب انضمامه لمنتخب مصر

أشاد نادي ريال أوفييدو الإسباني بلاعبه المصري هيثم حسن، بعد استدعائه لأول مرة لصفوف منتخب مصر، ضمن قائمة الفراعنة التي أعلنها المدير الفني حسام حسن، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي.

دعم إسباني لهيثم حسن

حرص نادي ريال أوفييدو على توجيه رسالة تهنئة ودعم للاعبه الشاب، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” خبر استدعائه، مؤكدًا مشاركته المرتقبة مع المنتخب المصري في مواجهتي السعودية وإسبانيا. ويعكس هذا الدعم ثقة النادي الإسباني في قدرات اللاعب وإمكاناته الفنية.

استعدادات منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين وديتين قويتين، حيث يلتقي أولًا مع منتخب السعودية يوم 27 مارس في مدينة جدة، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته على ملعب نادي إسبانيول. وتأتي هذه المباريات في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وجوه جديدة وعودة عناصر مهمة

شهدت قائمة المنتخب المصري تنوعًا ملحوظًا، مع انضمام عدد من اللاعبين الجدد، في مقدمتهم هيثم حسن الذي ينضم لأول مرة، إلى جانب عودة المدافع محمد عبد المنعم لاعب نيس، ما يمنح الفريق قوة إضافية على المستويين الدفاعي والهجومي.

إشادة من رابطة الليجا

وفي سياق متصل، سلطت رابطة الدوري الإسباني الضوء على مهارات اللاعب المصري، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو يستعرض أبرز لمساته مع فريقه ريال أوفييدو، في إشارة إلى تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

أرقام هيثم حسن مع أوفييدو

انضم هيثم حسن إلى ريال أوفييدو في صيف 2024 قادمًا من فياريال مقابل 1.5 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 73 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليؤكد تطوره المستمر ويعزز فرصه في إثبات نفسه دوليًا مع منتخب مصر.