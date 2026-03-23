قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب مفاجئ للأجانب من قيادة العمليات المشتركة في العراق.. ونقلهم جوا خلال يومين
بسبب خلافات الجيرة.. سائق سيارة نقل يدهس سيدتين ودراجة نارية أمام منزل بالشرقية
ترامب يهدد : سندمر إيران بالكامل إذا لم تفتح مضيق هرمز
بسبب دفاعه عن فتاة.. تفاصيل إصابة شاب في بورسعيد بطعنات نافذة وشهود عيان يروون كواليس الواقعة
موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم
وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل "صحاب الأرض"وثيقه تاريخية تسجل دعم مصر الدائم لقضيتنا وشعبنا
وزير الإعلام الفلسطيني: صحاب الأرض وثيقة تاريخية توثق صمود غزة وتفشل أهداف الإحتلال
الزمالك يقرر توقيع عقوبه ماليه ضخمه علي محمد صبحي
مصر تقود سباق صفقة مرتقبة لوقف الحرب قبل انتهاء مهلة ترامب لإيران
أمين مفتاح كنيسة القيامة: التوترات الإقليمية لم تؤثر على طقوس وشعائر عيد الفصح.. خاص
ثنائي الزمالك يخضع لاختبار منشطات بعد مباراة أوتوهو في الكونفدرالية
مواجهات من العيار الثقيل.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

دعم إسباني لهيثم حسن عقب انضمامه لمنتخب مصر

هيثم حسن
رباب الهواري

أشاد نادي ريال أوفييدو الإسباني بلاعبه المصري هيثم حسن، بعد استدعائه لأول مرة لصفوف منتخب مصر، ضمن قائمة الفراعنة التي أعلنها المدير الفني حسام حسن، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي.

دعم إسباني لهيثم حسن

حرص نادي ريال أوفييدو على توجيه رسالة تهنئة ودعم للاعبه الشاب، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” خبر استدعائه، مؤكدًا مشاركته المرتقبة مع المنتخب المصري في مواجهتي السعودية وإسبانيا. ويعكس هذا الدعم ثقة النادي الإسباني في قدرات اللاعب وإمكاناته الفنية.

استعدادات منتخب مصر

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين وديتين قويتين، حيث يلتقي أولًا مع منتخب السعودية يوم 27 مارس في مدينة جدة، قبل أن يواجه منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته على ملعب نادي إسبانيول. وتأتي هذه المباريات في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لتجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.

وجوه جديدة وعودة عناصر مهمة

شهدت قائمة المنتخب المصري تنوعًا ملحوظًا، مع انضمام عدد من اللاعبين الجدد، في مقدمتهم هيثم حسن الذي ينضم لأول مرة، إلى جانب عودة المدافع محمد عبد المنعم لاعب نيس، ما يمنح الفريق قوة إضافية على المستويين الدفاعي والهجومي.

إشادة من رابطة الليجا

وفي سياق متصل، سلطت رابطة الدوري الإسباني الضوء على مهارات اللاعب المصري، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” مقطع فيديو يستعرض أبرز لمساته مع فريقه ريال أوفييدو، في إشارة إلى تألقه اللافت في الفترة الأخيرة.

أرقام هيثم حسن مع أوفييدو

انضم هيثم حسن إلى ريال أوفييدو في صيف 2024 قادمًا من فياريال مقابل 1.5 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 73 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، ليؤكد تطوره المستمر ويعزز فرصه في إثبات نفسه دوليًا مع منتخب مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

صورة أرشيفية

موعد العودة للمدارس بعد عيد الفطر .. قرار نهائي من التعليم

موعد صرف مرتبات ابريل

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 رسمياً

الاهلي

خبر يسعد الملايين.. مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بعد زلزال الهزيمة من الترجي

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

أشرف ذكي و روجينا

روجينا تشارك رفقة زوجها وابنتيها مايا ومريم في المسجد النبوي.. صور

عرض سابع سما

انطلاق العرض المسرحي “سابع سما”

أحمد سعد

وسع وسع.. أحمد سعد يشعل حماس جمهور أبوظبي في حفل العيد| صور

بالصور

أشهر أكلات العيد .. طريقة عمل الكشري في المنزل

الكشري
الكشري
الكشري

فوائد الترمس.. مزايا مذهلة أبرزها الوقاية من السكر والسرطان وتساقط الشعر

ترمس
ترمس
ترمس

زي المحلات .. طريقة عمل سندوتشات الكبدة الإسكندراني

سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة
سندوتشات الكبدة

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

فيديو

دليل اختيار الرنجة السليمة

رنجة العيد.. دليل شامل لاختيار الآمن وتجنب المخاطر الصحية

سحب فيلم سفاح التجمع

قرار مفاجئ يضرب سفاح التجمع.. وبيان ناري من السبكي

خطوبة ملك زاهر

عيلة فنية كبيرة.. كواليس خطوبة غير متوقعة للفنانة ملك أحمد زاهر

لقاء الخميسي

اعترافات جريئة.. لقاء الخميسي تكشف حقيقة علاقتها بزوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد