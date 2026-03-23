عقب الخروج الافريقي المؤلم.. الحزن يكسو وجوه لاعبي الأهلي في معسكر منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني أول تدريبات الفريق استعدادًا لمباراتي السعودية وإسبانيا في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وسيطر الحزن على ملامح لاعبي الأهلي الذين شاركوا في التدريبات، ذلك عقب توديع دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

والمنتظر وصول باقي لاعبي منتخب مصر، المحليين والمحترفين، للمعسكر المقام حاليًا، خلال الساعات المقبلة.

ويلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره السعودي، يوم الجمعة الموافق 27 مارس الجاري في جدة، ثم يطير إلى برشلونة لملاقاة منتخب إسبانيا، يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر الجاري.