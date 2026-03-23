تفاصيل قرارات الأهلي لإعادة هيكلة قطاع الكرة

استقرت إدارة الكرة بالأهلي علي خطة شاملة لتصحيح الأمور داخل قطاع الكرة بالقلعة الحمراء بعد وداع دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي.

وقررت إدارة الكرة إجراء تغييرات موسعة في قطاع الكرة ابرزها تغيير شامل في إدارة التعاقدات وإقالة اسامه هلال المدير الحالي مع ترشيح الدكتور عصام سراج لتولي المنصب.

كما تقرر إقالة لجنة التخطيط للكرة وإلغاء المسمي ا مع نقل صلاحيات كامله الخاصة باللجنة الي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ بجانب اعتماد اسماء وكوادر لتعويض دور اللجنة الاستشاري والخاص بالتخطيط لمناصب فاعلة ضمن إعادة هيكلة قطاع الكرة التي تتم حاليا ولن تعلن نهائيا الا بعد حسم مسابقة الدوري الممتاز

وأستقرت إدارة الكرة علي إجراء تغيير شامل علي قطاع الناشئين وكذلك رحيل إدارة الإسكاوتنج بشكل كامل والإستعانه بشركة متخصصة .

كما أنهي الأهلي اتفاقه مع المحامي السويسري مونتيري للتعاون مع النادي مجددًا لصياغة العقود والمراجعة القانونية لكافة التعاقدات الأخيرة خلال الموسمين الماضيين

