عقوبات مالية على لاعبي الأهلي بعد الخروج الإفريقي

قررت إدارة النادي الأهلي توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب الخروج من منافسات دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجاري بعد الهزيمة بثلاثية مقابل هدفين أمام الترجي التونسي.

وبحسب ما تم تداوله، تقرر خصم 15% من الراتب السنوي للاعبين، في إطار سياسة المحاسبة التي تتبعها الإدارة بعد الإخفاق في البطولة القارية، والتي كانت تمثل هدفًا رئيسيًا للفريق.

ويأتي هذا القرار في ظل حالة من عدم الرضا داخل النادي، بعد توديع البطولة مبكرًا، حيث تسعى الإدارة إلى فرض الانضباط وتحفيز اللاعبين على العودة بقوة في المنافسات المحلية والاستحقاقات المقبلة.