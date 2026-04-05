حسام غالي يكشف سر نجاح الأهلي: غرف خلع الملابس تصنع الفرق أكثر من الميزانيات

أكد حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، أهمية غرف خلع الملابس في استقرار المستوى الفني للأندية في البطولات المختلفة، مشيرًا إلى أن غرفة الملابس عامل مهم جدًا في بناء فريق كرة القدم، ولا يعلم أهميتها إلا من لعب كرة القدم، حيث تنعكس على أداء اللاعبين وكل شيء داخل الملعب.

وأوضح غالي أن المنظومة الكروية بحاجة إلى ثورة في المفاهيم، تبدأ من ضبط إيقاع غرف خلع الملابس واستعادة هيبة “سقف الرواتب” الذي كان يضمن العدالة والاستقرار النفسي، بدلاً من حالة الصراع والمباهاة بالأرقام التي أصبحت السمة الغالبة على الجيل الحالي ووكلاء اللاعبين، مما أثر سلبًا على النتائج الفنية والروح الجماعية.

وانتقل غالي للحديث عن كواليس غرف خلع الملابس، مؤكّدًا أنها “العصب المحرك” المهم لأي فريق ناجح، مستشهدًا بفترته في النادي الأهلي حين كان هناك “سقف رواتب” صارم يحكم الجميع.