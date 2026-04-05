بنسر وقلب.. إمام عاشور يرد على شائعات رحيله عن الأهلي

شارك نجم الأهلي اللاعب إمام عاشور صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري، في أول رد على أنباء رحيله عن الأهلي.

وظهر إمام عاشور في الصورة بتيشرت الأهلي معلقا بنسر شعار وقلب في رسالة لجماهير الأهلي.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا فى الجولة الأولى من منافسات مرحلة حسم الفائز ببطولة الدوري.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري