الهلال السعودي يفلت من الهزيمة أمام التعاون في دوري روشن

سقط الهلال السعودي في فخ التعادل مع التعاون بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الجولة السابعة والعشرون ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأفتتح الهلال السعودي التهديف في الدقيقة 43، عن طريق ميتي ،وأدرك التعاون هدف التعادل في الدقيقة 55، عن طريق أندري جيروتو.

وأضاف التعاون الهدف الثاني في الدقيقة 67، عن طريق أندري جيروتو.

ونجح الهلال من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 77، عن طريق ماركوس ليوناردو.

وبهذه النتيجة يحافظ الهلال علي وصافة الدوري السعودي برصيد 65 نقطة، وارتفع رصيد التعاون الي النقطة 46، محتلا المركز الخامس.