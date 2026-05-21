أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انطلاق الإجراءات التنفيذية لمشروع "الواحات الخضراء" شمال مدينة الخارجة، والذي يُنفذ في إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت المحافظ، أن المشروع يُعد نموذجًا تنمويًا متكاملًا بشراكة مجتمعية مع شركة طيران الخدمات البترولية، بالاعتماد على أحدث الأساليب العلمية في استصلاح الأراضي وإدارة الموارد المائية والطاقة النظيفة، حيث يستهدف استصلاح وزراعة ٣٥ فدان كمرحلة أولى لصالح أبناء مركز الخارجة، بواقع ٢ فدان لكل مستفيد، مع تخصيص مساحة للخدمات والمرافق الأساسية، وفق دراسات علمية دقيقة شملت حصر وتصنيف التربة والدراسات الجيوفيزيائية للمياه الجوفية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال زراعة محاصيل استراتيجية وعالية القيمة الاقتصادية تتناسب مع طبيعة المحافظة، وعلى رأسها النخيل والمانجو والنباتات الطبية والعطرية.

وأكدت "مجدي" أن المحافظة حريصة على وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاختيار المستفيدين؛ لضمان الجدية وتحقيق أعلى إنتاجية زراعية واستدامة المشروع، لافتةً إلى منح الأولوية لخريجي كليات ومدارس الزراعة من أبناء قرية المنيرة والقرى القريبة من موقع المشروع.