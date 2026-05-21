الأمم المتحدة: مقتل مدني كل 14 دقيقة في 2025 وحماية المدنيين في النزاعات ليست عملًا خيريًا

حذرت مديرة شعبة الاستجابة للأزمات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إيديم وسورنو، من أن مدنيا واحدا قُتِل كل 14 دقيقة تقريبا في عام 2025 .. مشيرة إلى أن المدنيين بمن فيهم الأطفال، يُقتَلون في منازلهم، وفي الأسواق وأماكن عملهم والمدارس، وعلى الطرقات، وأثناء فرارهم بحثا عن الأمان.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن وسورنو قولها، في إحاطتها أمام نقاش مفتوح لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، "إن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة ليست عملا خيريا؛ بل هي الحد الأدنى الذي تقتضيه الإنسانية والحضارة. وهي ركيزة أساسية للسلام والأمن".

و أكدت وسورنو أن الأسلحة والمتفجرات تواصل تمزيق البلدات والمدن، لتدمر بذلك ليس الأرواح فحسب، وإنما أيضا الوسائل التي تبقيها على قيد الحياة، مثل شبكات الكهرباء والمياه، والمدارس، والمستشفيات. جاءت تصريحات "وسورنو" في إحاطتها أمام نقاش مفتوح لمجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى تعرض الرعاية الصحية للهجوم، حيث تم تسجيل أكثر من 1350 هجومًا استهدف الرعاية الطبية في 18 نزاعًا، لالفتة إلى أن هناك 147 مليون شخص واجهوا انعداما حادا للأمن الغذائي في عام 2025.

وحذرت "وسورنو" أيضا من أن الذكاء الاصطناعي والطائرات المُسيرة تسرع من وتيرة العنف ونطاق انتشاره، حيث ارتفع استخدام المُسيرات بنسبة 4000% في الفترة ما بين عامي 2020 و2024 عبر مختلف النزاعات.

وشددت "وسورنو" على أن حماية المدنيين تتطلب ما هو أكثر من مجرد إبداء القلق، "فهي تتطلب التزاما حقيقيا يُترجم إلى إجراءات ملموسة".