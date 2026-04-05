تفاصيل غضب وشكوى لاعبي الأهلي أمام سيد عبدالحفيظ

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب غضب لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد فرض عقوبات مالية عقب خسارة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : غضب اللاعبين ليس لخصم جزء من مستحقاتهم المالية ولكن لمعرفتهم بها من خلال السوشيال ميديا.

وأوضح : قدم اللاعبون شكوى لسيد عبدالحفيظ بسبب الضغط المكثف من السوشيال ميديا على النادي وطالبوا بمعرفة القرارات داخل النادي قبل صدورها على السوشيال.

واختتم شوبير تصريحاته : سيد عبدالحفيظ وعد اللاعبين بإعادة النظر في الخصومات المالية بعد نهاية الموسم حال تحقيق لقب بطولة الدوري.