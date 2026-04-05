أزمة في الزمالك.. شوبير يكشف عن غياب نجم الفريق قبل مواجهة المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة جديدة للاعب شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد انقطاعه عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، قبيل مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على أون سبورت إف إم، أن شيكو بانزا تم استبعاده من قائمة الزمالك لمواجهة الفريق المصري، مشيرًا إلى أن اللاعب غائب عن التدريبات ويقضي الوقت في بلاده بعد ولادة مولوده الأول، وأضاف: «محدش فاهم مصيره إيه».

وأشار شوبير إلى أن المدرب معتمد جمال استبعد اللاعب من حساباته نهائيًا، وتم تغريمه، مؤكّدًا أن مصير عودته إلى مصر غير واضح حاليًا. وأضاف أن أداء لاعبي الزمالك الحالي وروحهم الجماعية تجعل الفريق يعمل بشكل طبيعي دون الاعتماد على شيكو بانزا في الوقت الراهن.