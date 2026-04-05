أحمد شوبير يكشف تفاصيل تجديد عقود نجوم الزمالك الشباب

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل تحركات نادي الزمالك لتجديد عقود عدد من لاعبيه خلال الفترة الأخيرة، وذلك قبل انطلاق مرحلة الحسم في الدوري الممتاز.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، أن مجلس إدارة الزمالك اتخذ خطوة إيجابية في هذا الملف، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها رسميًا في الوقت المناسب، بعد نجاح النادي في تمديد عقود مجموعة من لاعبي الفريق.

وأضاف أن الزمالك قام بتجديد عقود ثلاثي حراسة المرمى الشاب: عمر عبد العزيز، محمود الشناوي، ومالك عمرو، لمدة 4 سنوات، مؤكدًا أن النادي أصبح يمتلك حراسًا قادرين على حماية عرينه لفترة طويلة قد تصل إلى 15 عامًا.

كما أشار إلى أن النادي نجح في تمديد عقد محمد إبراهيم، الظهير الأيمن، لمدة 5 سنوات، إلى جانب تجديد عقد الظهير الأيسر أحمد الخضري، ولاعب الوسط محمد حمد، بعد تألقهم اللافت مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

وتابع شوبير أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام الثنائي يوسف الفرنسي وسيد أسامة إلى قائمة اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم، بالإضافة إلى لاعبين آخرين حصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن إيقاف القيد كان له تأثير إيجابي على الزمالك، حيث دفع النادي للاعتماد بشكل أكبر على قطاع الناشئين ومنح الفرصة للاعبين الشباب لإثبات أنفسهم.