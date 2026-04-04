أحمد شوبير يكشف عن حقيقة تغيير نظام المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

كشف الاعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن ماتردد عن تغيير نظام المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"نفي مصدر مسئول باتحاد الكرة ورابطة الأندية كل ماتردد بشأن تغيير نظام المشاركه في البطولات الأفريقية الموسم المقبل حيث سيظل النظام كما هو بمشاركة بطل الكأس ومعه رابع الدورى العام بالكونفدرالية وأول وثاني الدورى العام بدورى أبطال أفريقيا".

يذكر أنه قد شهد مركز المنتخبات الوطنية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة التدريبية لتطوير مدربي حراس المرمى، والتي استمرت على مدار عشرة أيام متصلة بإجمالي 80 ساعة تدريبية.

حضر حفل الختام، المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد.

وانقسم البرنامج التدريبي بين الجانبين العملي والنظري، بواقع 40 ساعة لكل منهما، لضمان تأهيل الكوادر التدريبية وفق أحدث المعايير الدولية.

وخضع المشاركون، الذين بلغ عددهم 50 مدرباً لتقييمات شاملة في نهاية الدورة، شملت اختبارات شفوية ونظرية، بالإضافة إلى تحليل الفيديو، والاختبارات الإلكترونية لقياس مدى استيعابهم للمناهج الحديثة المقدمة.

أقيمت الدورة، تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، وتضمنت قائمة المحاضرين نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، حيث تواجد الدكتور زكريا العوضي كمحاضر آسيوي رئيسي، إلى جانب فكري صالح وإبراهيم البطل وفوزي ماير ومحمد رزيقة.

وتميزت الدورة بتقديم محتوى نوعي، شمل الذكاء الاصطناعي مع الدكتورة غادة عامر، وتحليل الأداء مع محمود فايز، بالإضافة إلى القوانين التحكيمية مع أوسكار رويز، بينما تولى إيهاب الجندي، التنسيق الإداري العام للدورة.

وأشاد المهندس هاني أبوريدة بمستوى التنظيم والانضباط، الذي شهدته الدورة، مؤكداً أهمية هذه البرامج في الارتقاء بعناصر اللعبة وتطوير الكرة المصرية، كما وجه الشكر للمحاضر الآسيوي والقائمين على التنظيم، مشدداً على استمرار النهج، الذي يتبناه الاتحاد في استقدام الخبرات العالمية لخدمة الكوادر الوطنية.