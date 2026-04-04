الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ختام فعاليات الدورة التدريبية المتطورة لمدربي حراس المرمى باتحاد الكرة

إسلام مقلد

شهد مركز المنتخبات الوطنية، بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة التدريبية لتطوير مدربي حراس المرمى، والتي استمرت على مدار عشرة أيام متصلة بإجمالي 80 ساعة تدريبية.

حضر حفل الختام، المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد. 

وانقسم البرنامج التدريبي بين الجانبين العملي والنظري، بواقع 40 ساعة لكل منهما، لضمان تأهيل الكوادر التدريبية وفق أحدث المعايير الدولية.

 وخضع المشاركون، الذين بلغ عددهم 50 مدرباً لتقييمات شاملة في نهاية الدورة، شملت اختبارات شفوية ونظرية، بالإضافة إلى تحليل الفيديو، والاختبارات الإلكترونية لقياس مدى استيعابهم للمناهج الحديثة المقدمة.

وأقيمت هذه الدورة، تحت إشراف الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، وتضمنت قائمة المحاضرين نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، حيث تواجد الدكتور زكريا العوضي كمحاضر آسيوي رئيسي، إلى جانب فكري صالح وإبراهيم البطل وفوزي ماير ومحمد رزيقة. 

وتميزت الدورة بتقديم محتوى نوعي، شمل الذكاء الاصطناعي مع الدكتورة غادة عامر، وتحليل الأداء مع محمود فايز، بالإضافة إلى القوانين التحكيمية مع أوسكار رويز، بينما تولى إيهاب الجندي، التنسيق الإداري العام للدورة.

وخلال كلمته، أشاد المهندس هاني أبوريدة بمستوى التنظيم والانضباط، الذي شهدته الدورة، مؤكداً أهمية هذه البرامج في الارتقاء بعناصر اللعبة وتطوير الكرة المصرية، كما وجه الشكر للمحاضر الآسيوي والقائمين على التنظيم، مشدداً على استمرار النهج، الذي يتبناه الاتحاد في استقدام الخبرات العالمية لخدمة الكوادر الوطنية.

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

