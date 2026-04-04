سباعية نظيفة.. تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بورت فايل

نجح فريق تشيلسي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الفوز على فريق بورت فايل بنتيجة 7-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

وسجل أهداف تشيلسي كل من جوريل هاتو وجواو بيدرو وجابريل بالخطأ في مرماه وتوسين أدارابيوبو وأندري سانتوس وإستيفانو زيليان وأليخاندرو جارناتشو في الدقائق 2 و25 و42 و56 و69 و82 و90+2 من عمر اللقاء.

تشكيل تشيلسي بورت فايل

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز.

الدفاع: جوستو، فوفانا، توسين وهاتو.

الوسط: لافيا، سانتوس وبالمر.

الهجوم: إستيفاو، نيتو وجواو بيدرو.