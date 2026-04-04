زمالك 2010 يهزم زد ويتوج ببطولة أندية منطقة الجيزة

توج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2010 بدوري أندية منطقة الجيزة بعد الفوز على زد بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأخير.

سجل هدف الزمالك في الوقت الأصلي: أدهم عادل بينما سجل ركلات الترجيح كل من: محمد تامر، وياسين عمرو، وأحمد علي، ومصطفى أبو بكر "حارس مرمى" وعمر عبد الله.

قدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، وصنعوا فرصًا عديدة، استطاعوا خلالها تسجيل هدف في الدقيقة 75، عن طريق أدهم عادل، بينما استقبلت شباك الأبيض هدفًا قبل نهاية اللقاء، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق. بعد ذلك اتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح وفقًا للائحة البطولة، ليفوز أبناء ميت عقبة بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وحرص على حضور المباراة النهائية، اليوم، لمؤازرة الفريق، كل من: تامر عبد الحميد "دونجا" وحازم إمام مسئولي قطاعات الكرة بنادي الزمالك.

ويقود الجهاز الفني لفريق الزمالك 2010 كل من: عمرو مجدي إيدر مدربًا، ومعتز صلاح وعمرو عيسى مدربين مساعدين، وعلي محسن مدربًا لحراس المرمى، ومصطفى عادل معدًا بدنيًا، ومهند ياسر إداريًا، وعلي أحمد أخصائيًا للتأهيل والإصابات، وإبراهيم بحر مسئول المهمات.