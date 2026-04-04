شوبير : كل ما يتردد عن تقديم بن رمضان شكوى ضد توروب شائعات

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة بشأن ما يتردد عن تقديم محمد علي بن رمضان شكوى ضد ييس توروب.

محمد علي بن رمضان

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كل ما يتردد عن تقديم محمد علي بن رمضان شكوى ضد ييس توروب شائعات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق واللاعب شديد الإحترام والإنضباط".

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.