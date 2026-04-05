تفاصيل أزمة شيكو بانزا داخل نادي الزمالك وسر استبعاده

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة شيكو بانزا لاعب الزمالك داخل الفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية : موضوع شيكو بانزا عامل قلق داخل الزمالك بعكس خوان بيزيرا الذي استحوذ على قلوب الجماهير ويمتلك الرغبة والقلب.

وأكمل : شيكو بانزا استبعد من قائمة ولا يتواجد حاليا في مصر ولم يحدد موعد عودته من جديد للفريق.

وأوضح : الزمالك قرر توقيع عقوبة وغرامة مالية على شيكو بانزا بسبب عدم حضوره للقاهرة بعد الاجازة واستمرار احتفالاته مع زوجته بأول مولوده له.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : شيكو بانزا تم استبعاده ومعتمد جمال لن يعتمد عليه وإدارة الزمالك لا تعرف موعد وصوله وحينما يعود سيتم توقيع عقوبة جديدة عليه.