الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة المصري في الدوري

محمد سمير

يخوض نادي الزمالك اختبارًا صعبًا أمام المصري البورسعيدي، في افتتاح مشوارهما ضمن مجموعة التتويج ببطولة دوري نايل، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق حصد اللقب.

ويدخل الزمالك المباراة وسط غيابات مؤثرة، يأتي على رأسها محمد شحاتة بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد في مباراة الاتحاد السكندري، ليستمر غيابه للمباراة الثالثة على التوالي.

كما يغيب الأنجولي شيكو بانزا نتيجة الإصابة في الركبة، إلى جانب أحمد حسام الذي يواصل الابتعاد بسبب الإصابة، بينما فضل الجهاز الفني استبعاد الثنائي سيف فاروق جعفر وأحمد حمدي لأسباب فنية، في ظل سعيه للوصول إلى التشكيل الأمثل خلال المرحلة الحاسمة من المسابقة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالإسكندرية، وسط ترقب جماهيري كبير لانطلاقة الدور الثاني، خاصة في ظل تقارب المستويات بين فرق مجموعة التتويج.

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر قناة On Sport، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل في الكرة المصرية.

وكان الزمالك قد أنهى الدور الأول في صدارة جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بعد خوض 20 مباراة، حقق خلالها 13 انتصارًا، مقابل 4 تعادلات و3 هزائم، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 13 هدفًا فقط.

ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيدًا من الحالة المعنوية المرتفعة بعد التأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

في المقابل، يدخل المصري البورسعيدي اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر، بعدما أنهى الدور الأول في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم.

وسجل لاعبو المصري 29 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 20 هدفًا، ما يعكس توازنًا نسبيًا في الأداء، ويمنح الفريق فرصة للمنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

