إنتر يسعى للصدارة أمام روما الطامح لـ المربع الذهبي بالدوري الإيطالي

يستضيف إنتر ميلان نظيره روما مساء اليوم على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، في مواجهة قوية بين فريقين يسعيان لتحقيق أهداف مختلفة هذا الموسم.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يطمح إنتر لتعزيز صدارته والاقتراب من اللقب، بينما يبحث روما عن العودة إلى المربع الذهبي ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

ويدخل إنتر اللقاء متصدرًا جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه ميلان، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات بعد فترة تراجع شهدت غياب الفوز في آخر أربع مباريات بمختلف البطولات.

في المقابل، يسعى روما لتحسين موقعه في جدول الترتيب بعدما تراجع إلى المركز السادس برصيد 54 نقطة، إلى جانب محاولته استعادة توازنه عقب الخروج من الدوري الأوروبي، رغم تحقيقه فوزًا معنويًا مهمًا قبل التوقف الدولي.