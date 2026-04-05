الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن قصف صناعات الصلب والبتروكيماويات في إيران
خطوات استخراج شهادة الجيش بالموبايل
136 هدفًا و203 تمريرات حاسمة.. المرض ينهي مسيرة أوسكار ويجبره على وداع الملاعب مبكرا

في كرة القدم كثيراً ما تكتب النهايات وفقاً للأرقام والبطولات لكن أحياناً تفرض الحياة كلمتها بشكل مختلف بعيداً عن كل الحسابات.

هكذا كانت قصة نجم منتخب البرازيل أوسكار دوس سانتوس اللاعب الذي لم يخسر مكانه في التشكيل ولم يتراجع مستواه ولم تسدل الستارة على مسيرته بسبب تقدم العمر بل بسبب لحظة مفاجئة خارج المستطيل الأخضر قلبت كل شيء رأساً على عقب.

لم يكن يتخيل وهو في كامل جاهزيته الفنية والبدنية أن فحصاً طبياً روتينياً سيكون نقطة النهاية.. لحظة إغماء عابرة تحولت إلى إنذار حقيقي ثم إلى قرار صعب بإنهاء مشوار كروي امتد لسنوات بين أوروبا وآسيا والبرازيل حاملاً معه ذكريات وألقاباً وجماهيراً في كل مكان.

القصة هنا ليست فقط عن لاعب اعتزل بل عن إنسان وجد نفسه مضطراً للاختيار بين شغفه الذي عاش من أجله وصحته التي لا تقبل المجازفة وبين الملاعب التي صنعت اسمه والحياة التي تنتظره خارجها.

بداية النهاية

تعود القصة إلى أواخر عام 2025 حين تعرض اللاعب البرازيلي لحالة إغماء مفاجئة خلال فحص طبي روتيني ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث خضع لفحوصات دقيقة استمرت عدة أيام.

وكشفت النتائج عن إصابته بما يعرف بالإغماء الوعائي المبهمي وهي حالة طبية تؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ما يتسبب في فقدان الوعي.

ورغم محاولات العلاج والخضوع لإجراءات طبية دقيقة فإن المخاطر المرتبطة بالحالة جعلت العودة إلى الملاعب أمراً غير آمن.

قرار صعب

بعد غياب طويل منذ نوفمبر قرر أوسكار إنهاء عقده مع ساو باولو مفضلاً الاعتزال بشكل نهائي.

وفي كلماته الوداعية عبر عن حزنه لعدم قدرته على الاستمرار مؤكداً أنه كان يملك الرغبة في تقديم المزيد لكن الظروف الصحية كانت أقوى من أي طموح.

رحلة أوروبية لامعة مع تشيلسي

سطع نجم أوسكار بقوة خلال فترته مع تشيلسي حيث كان أحد أبرز لاعبي خط الوسط وساهم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم أداءً لافتاً جعله من الأسماء المميزة في الفريق.

تجربة آسيوية ناجحة 

بعد رحيله عن أوروبا خاض تجربة طويلة مع شنغهاي بورت ونجح في تحقيق عدة بطولات ليؤكد حضوره القوي خارج القارة الأوروبية.

وعلى مدار مسيرته خاض أكثر من 550 مباراة سجل خلالها 136 هدفاً وصنع أكثر من 200 هدف في أرقام تعكس تأثيره الكبير.

مع المنتخب البرازيلي

مثل أوسكار منتخب البرازيل في 48 مباراة دولية وسجل 12 هدفاً وكان ضمن قائمة الفريق في كأس العالم 2014.

نهاية مؤثرة لمسيرة مختلفة

لم تكن نهاية أوسكار عادية لكنها كانت صادقة ومليئة بالإنسانية ورحل عن الملاعب مجبراً لكنه ترك خلفه مسيرة مليئة باللحظات التي يصعب نسيانها ليبدأ رحلة جديدة بعيداً عن كرة القدم ولكن بقلب سيظل دائماً متعلقاً بها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

ترشيحاتنا

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

مواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026

سكودا سوبيرب موديل 2026

سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات

LG

هاتف LG القابل للتمدد.. مشروع ملغى يكشف عن ابتكار سبق زمنه

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد