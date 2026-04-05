ثلاثة مصريين في الأدوار النهائية لبطولة كأس العالم للجمباز الفني

نجح ثلاثي منتخب مصر للجمباز الفني جودي عبد الله ومحمد منتصر عفيفي وعمر العربي في التأهل للأدوار النهائية خلال منافسات اليوم، الأحد، لبطولة كأس العالم "القاهرة 2026"، المقامة حالياً على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وتأهل بطل المنتخب المصري الأولمبي عمر العربي إلى نهائيات منافسات جهاز المتوازي بعد تحقيقه المركز الخامس ضمن منافسات اليوم.

كما تأهل بطل مصر محمد منتصر عفيفي إلى نهائيات منافسات جهاز المتوازي بعد تحقيقه المركز الرابع ضمن منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني - القاهرة 2026.

وتأهلت بطلة المنتخب المصري جودي عبد الله إلى نهائيات منافسات جهاز عارضة التوازن بعد تحقيقها المركز الثامن ضمن بطولة كأس العالم للجمباز الفني – القاهرة 2026.

وبهذا الإنجاز، تصل بطلتنا إلى نهائيات البطولة على جهازين، حيث تشارك في نهائي جهاز حصان القفز يوم 5 أبريل، ثم نهائي جهاز عارضة التوازن يوم 6 أبريل.

يذكر أن البطولة تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG) وتستمر حتى 6 أبريل، وسط إشادة دولية واسعة بالتنظيم المصري والأجهزة العالمية التي تم تجهيز الصالات بها، والتي تليق بمكانة مصر في "الجمهورية الجديدة".