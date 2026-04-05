موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر في ختام تصفيات شمال أفريقيا

يستعد منتخب مصر، مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف، المدير الفني، اليوم، لمواجهة منتخب الجزائر على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي الليبية، ضمن منافسات الجولة الخامسة في ختام تصفيات شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة مصر والجزائر

وتقام مباراة منتخب مصر للناشئين ضد الجزائر في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وطالب حسين عبداللطيف، اللاعبين بمواصلة الجدية، بعد ضمان التأهل للبطولة القارية، مطالباً الجميع بالتركيز والحصول على نقاط المباراة.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب للاعبين، أن ضمان التأهل للبطولة لا يعني التراخي، بل إن الفوز على الجزائر يساوي تأكيد الجدارة، وتتويجاً للجهد المبذول طوال التصفيات.

المباراة ستشهد غياب محمد السيد الديزل المدافع الأيمن للحصول على الإنذار الثاني، وكذلك براء محمود للإصابة.