اختيارات نارية .. حسام غالي يُحدّد ثلاثي وسط منتخب مصر في كأس العالم 2026

كشف حسام غالي، قائد النادي الأهلي السابق، عن الثلاثي الأمثل لمنتخب مصر في خط الوسط خلال منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وقال حسام غالي، في تصريحات عبر برنامج "من القاهرة" مع إسلام سامي، المذاع على "أون سبورت ماكس": "الثلاثي مروان عطية، وإمام عاشور، ومهند لاشين هم الأفضل لقيادة خط وسط منتخب مصر في كأس العالم".

وتشهد بطولة كأس العالم 2026 اختلافًا كبيرًا في ظروف تنقل المنتخبات العربية بين المدن المستضيفة، وهو عامل قد يلعب دورًا مهمًا في جاهزية اللاعبين خلال دور المجموعات، خاصة مع اتساع رقعة البطولة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن تُقام النسخة المقبلة من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، ما يمنح البطولة طابعًا استثنائيًا من حيث عدد الفرق وقوة المنافسة.

ويأتي منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا.

بشرى سارة لمنتخب مصر

يُعد منتخب مصر الأكثر حظًا من الناحية اللوجستية، إذ سيخوض مبارياته في مدينتين متقاربتين، هما سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية، ما يجعل إجمالي مسافة تنقله لا يتجاوز 460 كيلومترًا.

ويمنح هذا القرب الجغرافي "الفراعنة" أفضلية واضحة من حيث تقليل الإرهاق والحفاظ على اللياقة البدنية طوال المباريات.