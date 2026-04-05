الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إبراهيم حسن يكشف موقف الجهاز الفني لمنتخب مصر من العروض الأوروبية.. وهذه تحديات المعسكر الأخير

رباب الهواري

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن ما تردد بشأن تلقي الجهاز الفني بقيادة التوأم عروضًا من منتخبات أوروبية صحيح، لكنه شدد على أن الأولوية الكاملة حاليًا لمنتخب مصر.

 وأوضح أن أي حديث عن هذه العروض مؤجل إلى ما بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى التزامهم الكامل بخدمة المنتخب الوطني في هذه المرحلة المهمة.

تحديات المعسكر الأخير للمنتخب
وتحدث إبراهيم حسن عن الصعوبات التي واجهها المنتخب خلال المعسكر الأخير، موضحًا أن الظروف السياسية كان لها تأثير مباشر، إلى جانب إلغاء بطولة قطر، ما أدى إلى تغييرات في خطط الإعداد. وأضاف أن المنتخب تنقل بين أكثر من دولة، حيث بدأ التحضيرات ثم سافر إلى السعودية، ومنها إلى إسبانيا، وهو ما شكل ضغطًا كبيرًا على اللاعبين والجهاز الفني.

رد فعل الجماهير في مباراة إسبانيا
أعرب مدير المنتخب عن دهشته من تصرفات بعض الجماهير الإسبانية خلال مباراة المنتخبين، خاصة أثناء عزف النشيد الوطني المصري، معتبرًا ذلك أمرًا غير معتاد. وفي المقابل، وجه الشكر للجماهير المصرية التي حضرت اللقاء، مؤكدًا أنها قدمت دعمًا كبيرًا للاعبين في توقيت مهم.

إشادة بأداء اللاعبين وروحهم
وأشاد إبراهيم حسن بلاعبي منتخب مصر، مؤكدًا أنهم تحملوا مسؤولية كبيرة خلال الفترة الماضية، وقدموا أداءً مميزًا في المباريات الودية، خاصة أمام السعودية وإسبانيا. وأوضح أن هذا الأداء الجيد جعل اللاعبين دائمًا تحت دائرة الضوء، ويعكس مدى تطور الفريق وقدرته على المنافسة.

مكافآت خاصة وروح معنوية مرتفعة
اختتم تصريحاته بالإشارة إلى حرص الجهاز الفني على رفع الروح المعنوية للاعبين، حيث تم منحهم مكافأة مميزة بأداء مناسك العمرة عقب الفوز على السعودية رغم ضيق الوقت. كما أتاح الجهاز للاعبين فرصة القيام بجولة حرة بعد مباراة إسبانيا، في إطار خلق أجواء إيجابية تدعم تركيزهم واستعدادهم للاستحقاقات المقبلة. 

