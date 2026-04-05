رياضة

صراع الوصافة.. منتخب مصر للناشئين يواجه الجزائر في ختام تصفيات شمال أفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
إسلام مقلد

يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، اليوم الأحد، اختبارًا قويًا أمام نظيره الجزائري، في الجولة الختامية من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب مطلع مايو المقبل.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل حسم المركز الثاني والانفراد بوصافة البطولة، في ظل اقتراب منتخب المغرب من التتويج باللقب.

وبات منتخب المغرب على أعتاب حسم الصدارة، حيث يواجه نظيره الليبي في مباراة تبدو في متناوله، إذ يكفيه الفوز أو التعادل لضمان اللقب رسميًا، في ظل تصدره جدول الترتيب.

وكان منتخب مصر قد ضمن رسميًا التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه في الجولة الماضية على منتخب ليبيا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني، ضامنًا التواجد ضمن الثلاثة الأوائل بغض النظر عن نتيجة مواجهة اليوم.

مواجهة مباشرة على المركز الثاني

تمثل مباراة اليوم مواجهة حاسمة بين مصر والجزائر على وصافة التصفيات والميدالية الفضية، خاصة بعد حسم منتخب المغرب للمركز الأول برصيد 9 نقاط.

وتبقى حظوظ منتخب مصر قائمة – وإن كانت ضعيفة – في التتويج بالصدارة، حال خسارة المغرب أمام ليبيا وفوز الفراعنة بفارق كبير من الأهداف على الجزائر، وهو سيناريو يبدو صعب التحقق.

في المقابل، يمنح الفوز أو التعادل منتخب مصر المركز الثاني رسميًا، بينما تعني الخسارة التراجع إلى المركز الثالث والاكتفاء بالميدالية البرونزية.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة مصر والجزائر اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة أون سبورت.

الاستعدادات الأخيرة

وكان منتخب الناشئين قد اختتم استعداداته للمباراة أمس السبت، بخوض مرانه الأخير على ملعب نادي النصر بمدينة بنغازي، وسط تركيز كبير من الجهاز الفني واللاعبين.

وحرص المدير الفني على مطالبة اللاعبين بمواصلة الجدية والالتزام، مؤكدًا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية رغم ضمان التأهل، من أجل إنهاء التصفيات بأفضل صورة ممكنة.

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد
٦ علامات تكشف الكبد الفاسد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

