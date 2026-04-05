الزمالك يجدد عقود 6 لاعبين قبل نهاية الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تجديد نادي الزمالك لعقود اللاعبين الشباب والناشئين بعد تألقهم خلال الفترة الماضية مع الفريق الأول.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “الزمالك قام بتجديد عقد ثلاثي حراس المرمى عمر عبد العزيز ومحمود الشناوي ومالك عمر لمدة أربع سنوات ليحافظ على المركز لمدة 15 سنة قادمة على أقل تقدير”.

وأوضح: “كما تم تجديد عقود محمد إبراهيم وأحمد الخضري ومحمد حمد لخمس سنوات بعد تألقهم مع الفريق الأول، وهينضم ليهم سيد أسامة ويوسف الفرنسي خلال الفترة المقبلة”.

وأكمل: “الزمالك استفاد من فترة إيقاف القيد بظهور لاعبين مميزين في قطاع الناشئين وتصعيدهم للفريق الأول”.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: “سيتم إعلان التجديد للاعبين خلال الفترة المقبلة، والعمل على تجديد العقود في الوقت حالي خطوة مميزة للحفاظ على نجوم المستقبل”.