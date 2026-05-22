الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إياتا: المعدات الأرضية الذكية تخفض تلفيات الطائرات 20%

نيك كارين نائب رئيس إياتا
أكد نيك كارين، نائب الرئيس الأول للعمليات والسلامة والأمن بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تطوير عمليات المناولة الأرضية عبر الاعتماد على معدات الدعم الأرضي المتطورة والذكية (Enhanced GSE) يمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية للحد من حوادث تلفيات الطائرات داخل ساحات المطارات، فضلاً عن تقليص التكاليف التشغيلية المباشرة المترتبة عليها بنسبة تصل إلى 20%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات المناولة الأرضية العالمي “IGHC 2026” الذي عقد بالقاهرة، وسط حضور بارز لقادة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ورؤساء شركات الطيران العالمية.

وأوضح كارين أن غالبية حوادث تلفيات هياكل الطائرات تقع نتيجة الاحتكاك المباشر مع المعدات الأرضية التقليدية أثناء عمليات الاقتراب أو التحميل والتفريغ، مشيراً إلى أن الاعتماد على الآليات القديمة العاملة بالديزل يرفع من احتمالات وقوع هذه الحوادث، مقارنة بالمعدات الحديثة المزودة بأنظمة تحكم رقمية ودقيقة وتقنيات أمان متقدمة تعزز مستويات السلامة داخل المطارات.

وأشار نائب رئيس "الإياتا" إلى أن هذه التلفيات، وإن لم تؤدِّ في بعض الأحيان إلى خروج الطائرة من الخدمة فوراً، إلا أنها تفرض أعباءً مالية باهظة على المدى الطويل تشمل عمليات الإصلاح الطارئة واستبدال المكونات الحساسة، وقد تصل في أحيان أخرى إلى تجميد تشغيل الطائرة مؤقتاً لإجراء الصيانة، مؤكداً أن التحول نحو الحلول الذكية يقلل أخطاء العنصر البشري ويرفع كفاءة التشغيل.

التوترات الجيوسياسية تلتهم هوامش أرباح شركات الطيران
وفي سياق متصل، كشف كارين عن أن التغيرات الجيوسياسية المتسارعة في عدة مناطق حول العالم، وعلى رأسها منطقة الشرق الأوسط، أجبرت قطاع الطيران على إعادة تشكيل مسارات الرحلات بشكل شبه يومي، مما انعكس طردياً على ارتفاع تكاليف التشغيل العالمية.

وأضاف أن إغلاق بعض الأجواء والمجالات الجوية الحيوية، وعدم إمكانية التحليق فوق دول مثل روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، دفع الخطوط الجوية إلى اتخاذ مسارات بديلة أطول، الأمر الذي تسبب في زيادة معدلات استهلاك وقود الطائرات (Jet Fuel) بنسب تتراوح بين 10% و20%، إلى جانب ارتفاع تكاليف أطقم الطيران وصيانة المحركات نتيجة لزيادة ساعات الطيران الفعلية.

واختتم كارين تصريحاته بالتنويه إلى أن هذه المتغيرات تضرب الجدوى الاقتصادية للرحلات، لا سيما مع زيادة مخاطر تأخر الطائرات وفقدان الركاب لرحلات الربط (Connections)، محذراً في الوقت ذاته من أن الارتفاع الحاد في أقساط التأمين على الطيران خلال فترات الأزمات يمثل عبئاً إضافياً يضغط بقوة على الهوامش الربحية لشركات الطيران عالمياً.

