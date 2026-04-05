شوبير يكشف الحقيقة وراء صورة كهربا المنتشرة على مواقع التواصل

كشف رئيس نادي إنبي، المهندس أيمن الشريعي، حقيقة ما تردد في الأيام الماضية حول وجود خلاف بين اللاعب محمود كهربا والمدير الفني للفريق حمزة الجمل.

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحاته الإذاعية يوم الأحد: «ترددت أخبار عن خناقة بين محمود كهربا والمدير الفني لإنبي، وللتأكد اتصلت بالمهندس أيمن الشريعي ليشرح الحقائق».

وأوضح شوبير أن رئيس النادي نفى كل ما يُشاع، موضحًا أن سبب الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كان اختلافًا بسيطًا في الفانلات أثناء مباراة إنبي ضد بيراميدز، وأنه لا يوجد أي خلاف أو خصم بين كهربا والجمل، مؤكدًا أن كل الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة والصورة مفبركة.