فرج عامر يكشف: العروض الخليجية تبعد وسام أبو علي عن مصر

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، علي فكرة عودة اللاعب الفلسطيني وسام ابو علي المحترف حاليا بالدوري الامريكي إلي الدوري المصري في ظل تألقه مع ناديه الحالي .

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اعتقد ان عودة وسام ابو علي للعب في مصر بتزداد صعوبة في ظل دخول اندية خليجية لاغراء وسام ابو علي ، في نفس الوقت عالم كرة القدم به عدد ليس بقليل من المهاجمين المميزين وباسعار مناسبة ومنافسة خاصة في الدوريات الافريقية.



كان الفلسطيني وسام أبو علي قاد فريقه كولومبوس كرو لتحقيق فوز مهم على أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الأمريكي.

وقدم مهاجم الأهلي السابق أداءً لافتًا، بعدما سجل هدفين متتاليين خلال فترة قصيرة، حيث افتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يعزز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 53، ليضع فريقه في طريق الانتصار.

وجاءت الثنائية السريعة لتؤكد تألق اللاعب وتأثيره المباشر في نتيجة اللقاء، خاصة في مواجهة خارج الأرض أمام منافس صعب.

وبهذا الفوز، رفع كولومبوس كرو رصيده إلى 5 نقاط في جدول ترتيب القسم الشرقي، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على أتلانتا يونايتد، ليمنح فريقه دفعة معنوية مهمة في مشواره بالبطولة.