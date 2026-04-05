ثنائية حاسمة.. وسام أبو علي يقود كولومبوس كرو للفوز على أتالانتا

قاد الفلسطيني وسام أبو علي فريقه كولومبوس كرو لتحقيق فوز مهم على أتلانتا يونايتد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم ضمن الجولة السادسة من الدوري الأمريكي.

وقدم مهاجم الأهلي السابق أداءً لافتًا، بعدما سجل هدفين متتاليين خلال فترة قصيرة، حيث افتتح التسجيل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يعزز التقدم بهدف ثانٍ في الدقيقة 53، ليضع فريقه في طريق الانتصار.

وجاءت الثنائية السريعة لتؤكد تألق اللاعب وتأثيره المباشر في نتيجة اللقاء، خاصة في مواجهة خارج الأرض أمام منافس صعب.

وبهذا الفوز، رفع كولومبوس كرو رصيده إلى 5 نقاط في جدول ترتيب القسم الشرقي، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على أتلانتا يونايتد، ليمنح فريقه دفعة معنوية مهمة في مشواره بالبطولة.

وسام أبو علي رجل المباراة

نجح المهاجم صاحب الـ27 عامًا في حسم اللقاء خلال دقائق قليلة، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 48، قبل أن يضاعف النتيجة سريعًا في الدقيقة 53، مؤكدًا حضوره القوي وتأثيره الكبير في مجريات المباراة.

وبفضل هذا الأداء المميز، توّج اللاعب بجائزة أفضل لاعب في اللقاء، وفقًا لإعلان نادي كولومبوس كرو، بعد مساهمته الحاسمة في تحقيق الانتصار ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأمريكي.