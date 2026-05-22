الليلة.. مسرح السامر يستقبل عرضي بنت القمر وحبل سري بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح

تتوالي عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويستضيف مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الجمعة، عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "بنت القمر" لبيت ثقافة بولكلي، ويقدم في السادسة مساء، تأليف محمد السوري، وإخراج أحمد أمين. ويناقش قضية استغلال أصحاب العيوب الخلقية في تقديم محتوى كوميدي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق الربح.

يعقبه فى الثامنة مساء، عرض "حبل سري" لفرقة بيت ثقافة بني مزار، تأليف مصطفى الشيخ، وإخراج بيشوي ميلاد، ويناقش عددا من المشكلات الاجتماعية والأسرية وتأثيرها على حياة الإنسان، كالعنف الأسرى، والبيروقراطية، وغيرها.

يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، الدكتور محمد سعد، الدكتور أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع مقررا للجنة، ويعقبهما ندوة نقدية يشارك بها الكاتب شاذلي فرح، الناقدة الدكتورة داليا همام، والدكتورة سامية حبيب.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان على مسرحي السامر وروض الفرج، وتستمر فعالياته حتى الاثنين 25 مايو الجاري.