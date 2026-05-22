نادر أبو الليف يوجه استغاثة بسبب خلافات الميراث مع شقيقه: نفسي يفوق لإنه مش سامع غير صوت الطمع

أطلق الفنان نادر أبو الليف استغاثة مؤثرة، عبر خلالها عن معاناته المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات بسبب أزمة ميراث مع شقيقه، مؤكدا أن الخلافات حول شقة ورث أدخلته في دوامة طويلة من القضايا والإجراءات داخل المحاكم.

و كتب نادر ابو الليف عبر فيسبوك:للأسف الشديد بقينا في زمن ناس كتير فيه بقى همّها نفسها وبس، وكأن الضمير والنخوة وصلة الدم ،اختفوا من قلوب البعض

حتى الأخ اللي من نفس الأب والأم، ومتربي في نفس البيت، ممكن للأسف يظلم أخوه علشان مصلحة أو ورث أو طمع في الدنيا.

و تابع :يا ناس… الكفن مالهوش جيوب، والإنسان لما بينزل قبره مش بينفعه غير عمله الصالح،لا مال هيدوم، ولا ظلم هيفضل، وكل واحد فينا هيقف قدام رب كريم ويسأله عن كل حق ظلم فيه غيره، خصوصًا لو كان أخوه وسنده من دمه ولحمه.

و أضاف :أنا بقالي أكتر من عشر سنين في المحاكم بسبب شقة ورث، وكل اللي بطلبه إن كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله،لكن للأسف كل قضية بتترفع بيتم تعطيلها بطرق ملتوية، والموضوع بقى مرهق نفسيًا ومعنويًا بشكل كبير.

و استكمل :نفسي أخويا يفوق ويحس إننا إخوات، وإن الدم عمره ما كان المفروض يتحول لخصومة وعداوة بالشكل ده،لكن للأسف لا شايف غير مصلحته، ولا سامع غير صوت الطمع، وكأن باقي الناس مالهاش قيمة.

و أشار :ورغم كل الألم ده، أنا لسه بدعي إن ربنا يهديه، ويرجع للحق، ويعطي كل ذي حق حقه قبل ما ييجي يوم لا ينفع فيه مال ولا جاه.

و أختتم :بوجه ندائي لكل مسؤول أو أي جهة تقدر تساعد في إنهاء قضايا المواريث المعطلة، لأن في أسر كتير بتضيع سنين عمرها بين المحاكم والخلافات.

نفسي يكون في حل سريع وعادل يريح الناس ويرجع الحقوق لأصحابها،حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم،وربنا يصلح الأحوال ويهدي النفوس.