بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الموت يفجع نادر أبو الليف فى وفاة ابنة عمه.. ويكشف سر عدم حضوره

الفنان نادر أبو الليف
الفنان نادر أبو الليف
أحمد إبراهيم

نشر الفنان نادر أبو الليف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يعلن فيه عن رحيل ابنة عمه. 

وقال نادر أبو الليف: “بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون والملك والدوام لله.. توفت إلى رحمة الله تعالى بالإسكندرية.. بنت عمي المرحومة دولت حسن محمد حسن.. وربنا يرحمها ويغفر لها ويثبتها وينور قبرها ويسامحها ويجعل قبرهاااا روضة من رياض الجنة ويسكنها الفردوس الأعلى.. والملك والدوام لله.. وربنا يصبرنا يا رب”. 

وأضاف نادر أبو الليف: "وللأسف لم أحضر الدفينة أو العزاء لسفري خارج مصر.. شكرا". 

تفاصيل الخلاف

من ناحية أخرى، تصدر الفنان المصري نادر أبو الليف مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشره منشورًا على حسابه الشخصي على “فيسبوك” كشف فيه عن خلاف حاد جمعه بإحدى المذيعات تعمل في قناة فضائية، بعد أن قام بظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أي مقابل مادي.

وأوضح أبو الليف أن المذيعة، التي لم يذكر اسمها الكامل واكتفى بالإشارة إلى أول حرف منه، كانت تتقاضى أجرًا من جهة الإنتاج مقابل استضافته، الأمر الذي فجر الأزمة وأثار جدلًا واسعًا بين متابعيه.

وكشف أبو الليف أن المذيعة تواصلت معه في البداية وطلبت منه الظهور في برنامجها على سبيل الدعم والمساندة، مبررة عدم دفع أي أجر بعدم توفر ميزانية إنتاجية كافية. 

ولفت الفنان إلى أنه وافق على ذلك بدافع التقدير، خاصة أنه لم يكن يمانع الظهور الإعلامي مجانًا في بعض الحالات الإنسانية أو المهنية.

وامتد دعمه لتلك المذيعة إلى المشاركة في أنشطة خيرية، منها إحياء حفل زفاف لفتاة يتيمة، وكذلك المساهمة في حفل للأطفال الأيتام، مؤكداً أنه لم يعترض على أي من هذه المشاركات لإيمانه بالقيمة الإنسانية لتلك الأعمال.

تصاعد الأزمة

وأشار أبو الليف إلى أن الأزمة تصاعدت بعد أن علم من مصادر أخرى بأن المذيعة كانت تتقاضى أجرًا مقابل ظهوره معها، بينما كان هو يشارك دون مقابل.

وأضاف أنه حاول التواصل معها مباشرة لمناقشة الموقف، إلا أن رد فعلها جاء غاضبًا، حيث أنهت المكالمة بشكل مفاجئ وقامت بحظره على وسائل التواصل، ما زاد من تفاقم الخلاف بين الطرفين.

وأوضح الفنان أن الموقف أثار استياءه، لكنه حرص على التعامل بأخلاقية قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية، معتبرًا أن ما حدث مساس بحقوقه الأدبية والمعنوية.

موقف أبو الليف ورؤيته المهنية

في ختام تصريحاته، شدد نادر أبو الليف على أهمية احترام العمل الفني والتقدير المهني، مؤكدًا أن التعاون بين الفنانين والإعلاميين يجب أن يقوم على الوضوح والاحترام المتبادل، حتى في الحالات التي يتم فيها الظهور الإعلامي دون مقابل.

كما أشار إلى أنه سيحتفظ بحق الرد والحفاظ على كرامته المهنية، لافتًا إلى أن أي تعاون مستقبلي يجب أن يكون مبنيًا على الشفافية والصدق، وهو المبدأ الذي يحرص على الالتزام به في كافة أعماله الفنية والإعلامية.

تفاصيل الأزمة

كشف الفنان نادر أبو الليف عن أزمة مرّ بها مع إحدى المذيعات، بعد ظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أجر، قبل أن يكتشف أنها كانت تتقاضى مقابل مادي من جهة الإنتاج دون علمه، ما أدى إلى خلاف حاد بينهما.

وأضاف أبوالليف في تصريحات لـ “صدى البلد” أن المذيعة طلبت منه الظهور بدافع الدعم لأن البرنامج لا يمتلك ميزانية لدفع أجور، فاستجاب بدافع القيم الإنسانية والمهنية، وشارك في أكثر من مناسبة خيرية وأحداث مجتمعية.

وتصاعد الخلاف عندما طلب منه أحد منتجي البرامج الظهور في برنامج آخر بنفس أجره عند الظهور معها، الأمر الذي أثار دهشته، خاصة أنه لم يحصل منها على أي مقابل مادي خلال ظهوره السابق.

وواجه المذيعة بما وصل إليه، متهمًا إياها بالحصول على أموال من جهة الإنتاج، بينما كان هو يظهر دون مقابل، لتنهِ المذيعة المكالمة وتقوم بحظره.


 

الفنان نادر أبو الليف نادر أبو الليف أعمال نادر أبو الليف أغانى نادر أبو الليف وفاة ابنة عم نادر أبو الليف

