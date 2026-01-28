الموت يفجع نادر أبو الليف فى وفاة ابنة عمه.. ويكشف سر عدم حضوره

نشر الفنان نادر أبو الليف تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يعلن فيه عن رحيل ابنة عمه.

وقال نادر أبو الليف: “بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون والملك والدوام لله.. توفت إلى رحمة الله تعالى بالإسكندرية.. بنت عمي المرحومة دولت حسن محمد حسن.. وربنا يرحمها ويغفر لها ويثبتها وينور قبرها ويسامحها ويجعل قبرهاااا روضة من رياض الجنة ويسكنها الفردوس الأعلى.. والملك والدوام لله.. وربنا يصبرنا يا رب”.

وأضاف نادر أبو الليف: "وللأسف لم أحضر الدفينة أو العزاء لسفري خارج مصر.. شكرا".

تفاصيل الخلاف

من ناحية أخرى، تصدر الفنان المصري نادر أبو الليف مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد نشره منشورًا على حسابه الشخصي على “فيسبوك” كشف فيه عن خلاف حاد جمعه بإحدى المذيعات تعمل في قناة فضائية، بعد أن قام بظهوره المتكرر في برنامجها دون الحصول على أي مقابل مادي.

وأوضح أبو الليف أن المذيعة، التي لم يذكر اسمها الكامل واكتفى بالإشارة إلى أول حرف منه، كانت تتقاضى أجرًا من جهة الإنتاج مقابل استضافته، الأمر الذي فجر الأزمة وأثار جدلًا واسعًا بين متابعيه.

وكشف أبو الليف أن المذيعة تواصلت معه في البداية وطلبت منه الظهور في برنامجها على سبيل الدعم والمساندة، مبررة عدم دفع أي أجر بعدم توفر ميزانية إنتاجية كافية.

ولفت الفنان إلى أنه وافق على ذلك بدافع التقدير، خاصة أنه لم يكن يمانع الظهور الإعلامي مجانًا في بعض الحالات الإنسانية أو المهنية.

وامتد دعمه لتلك المذيعة إلى المشاركة في أنشطة خيرية، منها إحياء حفل زفاف لفتاة يتيمة، وكذلك المساهمة في حفل للأطفال الأيتام، مؤكداً أنه لم يعترض على أي من هذه المشاركات لإيمانه بالقيمة الإنسانية لتلك الأعمال.

تصاعد الأزمة

وأشار أبو الليف إلى أن الأزمة تصاعدت بعد أن علم من مصادر أخرى بأن المذيعة كانت تتقاضى أجرًا مقابل ظهوره معها، بينما كان هو يشارك دون مقابل.

وأضاف أنه حاول التواصل معها مباشرة لمناقشة الموقف، إلا أن رد فعلها جاء غاضبًا، حيث أنهت المكالمة بشكل مفاجئ وقامت بحظره على وسائل التواصل، ما زاد من تفاقم الخلاف بين الطرفين.

وأوضح الفنان أن الموقف أثار استياءه، لكنه حرص على التعامل بأخلاقية قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية، معتبرًا أن ما حدث مساس بحقوقه الأدبية والمعنوية.

موقف أبو الليف ورؤيته المهنية

في ختام تصريحاته، شدد نادر أبو الليف على أهمية احترام العمل الفني والتقدير المهني، مؤكدًا أن التعاون بين الفنانين والإعلاميين يجب أن يقوم على الوضوح والاحترام المتبادل، حتى في الحالات التي يتم فيها الظهور الإعلامي دون مقابل.

كما أشار إلى أنه سيحتفظ بحق الرد والحفاظ على كرامته المهنية، لافتًا إلى أن أي تعاون مستقبلي يجب أن يكون مبنيًا على الشفافية والصدق، وهو المبدأ الذي يحرص على الالتزام به في كافة أعماله الفنية والإعلامية.

