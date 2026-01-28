قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل
بعد انتهاء الحصر.. الخريطة الكاملة لتقسيم قيمة الإيجار القديم في القاهرة والمحافظات
فن وثقافة

إطلالة جذابة.. ظهور لافت لـ يسرا عبر إنستجرام

يسرا
يسرا
ميرنا محمود

شاركت الفنانة يسرا  جمهورها صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت يسرا الأنظار بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان مجسم   باللون الاسود نسقت معه شال فرو باللون البيج ،لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وكشفت الفنانة يسرا ، عن رؤيتها للمستقبل ومدى تأثير التجارب التي مرت بها على نظرتها للحياة، موضحة أن موقفها من الأمور تغيّر كثيرًا مع الزمن.

وفي تصريحاتها التلفزيونية، ردت يسرا على سؤال حول كيف ترى نفسها بعد عشرين عامًا، قائلة: "مش هعيش 20 سنة كمان، لكن لو ربنا مد في عمري هقول الحمد لله جدًا على كل اللي عدّى من حياتي.

وأضافت: "زمان كنت بخاف من المستقبل، لكن مع مرور الوقت فهمت إن مفيش حد فينا ما بيخفش من المجهول".

وأكدت الفنانة يسرا ، أن الفن بالنسبة لها يمثل "أعظم هدية" في حياتها، مشيرة إلى أنه كان المدرسة الأولى التي تعلمت منها كل شيء عن الحياة والناس والدنيا.

جاءت تصريحات يسرا خلال لقاء خاص مع قناة “DMC” على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام، مشيدة بدوره في دعم السينما المصرية والعربية وإبراز المواهب الجديدة.

وقالت يسرا في حديثها: “الفن علّمني الحب والصبر والرحمة، وخلاني أفهم الناس أكتر، وكل شخصية قدمتها، كانت درس جديد في حياتي”.

يسرا صور يسرا اطلالات النجوم اطلالات يسرا

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

