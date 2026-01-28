إطلالة جذابة.. ظهور لافت لـ يسرا عبر إنستجرام

شاركت الفنانة يسرا جمهورها صورا من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت يسرا الأنظار بإطلالة جذابة لافته مرتدية فستان مجسم باللون الاسود نسقت معه شال فرو باللون البيج ،لتكشف عن جمالها وأناقتها.

وكشفت الفنانة يسرا ، عن رؤيتها للمستقبل ومدى تأثير التجارب التي مرت بها على نظرتها للحياة، موضحة أن موقفها من الأمور تغيّر كثيرًا مع الزمن.

وفي تصريحاتها التلفزيونية، ردت يسرا على سؤال حول كيف ترى نفسها بعد عشرين عامًا، قائلة: "مش هعيش 20 سنة كمان، لكن لو ربنا مد في عمري هقول الحمد لله جدًا على كل اللي عدّى من حياتي.

وأضافت: "زمان كنت بخاف من المستقبل، لكن مع مرور الوقت فهمت إن مفيش حد فينا ما بيخفش من المجهول".

وأكدت الفنانة يسرا ، أن الفن بالنسبة لها يمثل "أعظم هدية" في حياتها، مشيرة إلى أنه كان المدرسة الأولى التي تعلمت منها كل شيء عن الحياة والناس والدنيا.

جاءت تصريحات يسرا خلال لقاء خاص مع قناة “DMC” على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام، مشيدة بدوره في دعم السينما المصرية والعربية وإبراز المواهب الجديدة.

وقالت يسرا في حديثها: “الفن علّمني الحب والصبر والرحمة، وخلاني أفهم الناس أكتر، وكل شخصية قدمتها، كانت درس جديد في حياتي”.