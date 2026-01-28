قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
بنسبة نجاح 85.29%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

زوجة ياسر الطوبجي تكشف تطورات حالته الصحية بعد إجراء عملية بالمعدة.. خاص

ياسر الطوبجي
ياسر الطوبجي
أحمد إبراهيم

كشفت زوجة الفنان ياسر الطوبجي تطورات الحالة الصحية له بعد إجراء عملية جراحية دقيقة فى المعدة بالمستشفى أمس.

وقالت زوجة ياسر الطوبجي لـ صدى البلد: زوجى أجرى عملية جراحية دقيقة فى المعدة أمس وانتقل الى غرفة عادية مباشرة ولم يوضع داخل غرفة العناية المركزة وهو حاليا بحالة صحية مستقرة. 

وأضافت زوجة ياسر الطوبجي: حتى الآن لم يحدد الطبيب المعالج له موعدا لخروجه من المستشفى واتمنى من جمهوره أن يدعو له بالشفاء العاجل. 

ياسر الطوبجي يجرى عملية جراحية فى المعدة 

وكانت زوجة الفنان ياسر الطوبجي، كشفت تطورات الحالة الصحية لزوجها بعد أن نقل إلى المستشفى وهو يجري حاليا عملية جراحية دقيقة فى المعدة. 

وقالت زوجة ياسر الطوبجي لـ صدى البلد: الفنان يجري عملية جراحية حاليا داخل غرفة العمليات وهي عملية دقيقة فى المعدة. 

وفضلت زوجة ياسر الطوبجي عدم الكشف عن طبيعة المرض الذى أصابه مؤكدة أن من الأفضل الانتظار حتى انتهاء العملية والاطمئنان على حالة زوجها على أن يقوم بالكشف عن طبيعة مرضه حال رغبته فى فعل ذلك. 

ياسر الطوبجي يكشف عن تفاصيل أعماله 

من ناحية أخرى عبر الفنان ياسر الطوبجي، عن حبه للتمثيل عن المسرح الكوميدي، موضحا أن الكوميديا هو أحد نعم الله على الإنسان حيث يقوم بإدخال السرور و البهجة على قلوب البشر، و هي من أصعب أنواع التمثيل.

وأشار "ياسر الطوبجي"، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن ممثل الكوميديا من أوى أنواع الممثلين من وجهة نظره، و قادر على التحكم بباقي أنواع التمثيل.

وأوضح ياسر الطوبجي، أن أسهل شخص يؤثر في المتفرجين و يجعلهم يبكون هو الممثل الكوميدي عندما يقوم بمشهد تراجيدي، مؤكدا على أهمية الكوميديا و صعوبة تأديتها خاصة لأن الشعب المصري بطبيعته ضاحك و روحه مرحة فيصعب إضحاكه.

وأفصح الفنان ياسر الطوبجي، عن آخر أعماله الفنية التي يقوم بها حاليا مع كل من: بيومي فؤاد، أحمد فتحي و مي كساب و غيرهم من الفنانين، و قاموا بإنهاء تصويره الأمس بجبل المقطم، معبرا عن سعادته و متعته بالعمل معهم.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

الفول المدمس

وفّري وقتك في رمضان .. طريقة تدميس الفول مرة واحدة للسحور طوال الشهر

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات: مخاطر صحية تصيبك عند التدخين قبل سن الـ20 .. وهذه مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني

فيروس نيباه

سبب الإصابة بفيروس نيباه .. تعرف عليه

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

