شاهد.. مواصفات أحدث محمول من تشاومى العالمية

أعلنت شركة شاومي العالمية ، عن الإطلاق الرسمي لسلسلة هواتف REDMI Note 15 Series، في خطوة تعكس التزامها بتقديم هواتف متوسطة تجمع بين الأداء القوي والتقنيات المتقدمة والسعر المنافس. تستهدف السلسلة المستخدمين الباحثين عن مواصفات قريبة من الفئة الرائدة مع تجربة استخدام متوازنة تناسب الاحتياجات اليومية المختلفة.

وتضم السلسلة مجموعة من الهواتف التي تتميز بتصميم عصري وبنية قوية، إلى جانب تحسينات واضحة في الكاميرات وعمر البطارية والأداء العام. وتعتمد الهواتف على معيار REDMI Titan الجديد للمتانة، الذي يوفر مقاومة عالية للماء والغبار والصدمات، مع تصنيفات متقدمة لمقاومة الماء في الإصدارات الأعلى، ما يضمن أداءً مستقرًا في مختلف ظروف الاستخدام. كما حصلت السلسلة على شهادة SGS Premium Performance من فئة الخمس نجوم، مع قدرة على تحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى 2.5 متر.

وتأتي هواتف REDMI Note 15 ببطاريات كبيرة السعة تصل إلى 6580 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع حتى 100 واط في إصدار Pro+ 5G، لتوفير استخدام طويل وشحن سريع. وفي مجال التصوير، تعتمد السلسلة على كاميرا رئيسية تصل دقتها إلى 200 ميجابكسل، مدعومة بتقنيات ذكاء اصطناعي لتحسين جودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة.

أما من حيث الأداء، فتعمل الهواتف بمعالجات حديثة من كوالكوم وميديا تيك بتقنية 4 نانومتر، ما يوفر سلاسة عالية في تعدد المهام وتشغيل الألعاب. وتكتمل التجربة بشاشة عالية الجودة ونظام تبريد فعال وواجهة ذكية تقدم أداءً مستقرًا وقيمة عالية مقابل السعر.