بعد عرض الحلقة التاسعة.. الإبهار البصري في «ألف ليلة وليلة» بالذكاء الاصطناعي يلفت انتباه الجمهور|شاهد

تواصل حلقات مسلسل «ألف ليلة وليلة» قصة «حمال سيسن» بالذكاء الاصطناعي جذب انتباه الجمهور عبر منصة يوتيوب، خاصة مع الإبهار البصري الذي يقدمه العمل في بناء عالمه الأسطوري.

تداول عدد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من المسلسل، بعد عرض الحلقة التاسعة،مشيدين بالتصميم البصري للعوالم والشخصيات، التي تم تنفيذها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقدّم المسلسل عالمًا بصريًا يمزج بين الأسطوري والخيال، في تجربة تحاول إعادة تقديم أجواء الحكايات الأسطورية بطريقة معاصرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.



يتكوّن العمل من 15 حلقة، ويقدّم روح بصرية معاصرة لعالم الأساطير المستوحاة من التراث، من خلال دمج روح الحكاية التراثية بأدوات تكنولوجية حديثة.

ويتضمن المسلسل حكاية "حمّال سيسن" برؤية جديدة تمزج بين التراث والابتكار، في تجربة بصرية مختلفة تستهدف الجمهور العربي في مختلف الدول.

المسلسل، وإخراج رامى عماد وريم يونس، ويُعد تجربة مصرية خالصة بفريق عمل إبداعى وتقنى مصرى بالكامل. ومن إنتاج «R Films»، سيُعرض العمل حصريًا عبر يوتيوب للجمهور العربى.