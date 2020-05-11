مطالبات من جانب الجمهور لشريف منير بعمل جزءا ثانيا لـ ألف ليلة وليلة

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر فى الصورة يستعيد ذكرياته بمشهد من مشاهده فى مسلسل "ألف ليلة و ليلة".









كتب معلقا على الصورة " الملك شهريار .. بحبه".





تفاعل جمهوره مع الصورة و كانت تعليقاتهم كالاتى:

كان حلو اوى اعملوا جزء تانى

ياريت فى جزء تانى ياريت

كان مسلسل تحفة و ادائك حلو جدا





مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان شريف منير و الفنانة نيكول سابا تم عرضه منذ عامين و يدور فيه الكثير من الحكايات و الوقائع بين الملك " شهريار" و " شهرزاد".





ويعرض حاليا للفنان شريف منير مسلسل " و نحب تانى ليه" و يشاركه البطوله ياسمين عبد العزيز و كريم فنمى و تدور أحداثه فى إطار مشوق.



