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فن

مطالبات من جانب الجمهور لشريف منير بعمل جزءا ثانيا لـ ألف ليلة وليلة

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:24 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان شريف منير صورة جديدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الصورة يستعيد ذكرياته بمشهد من مشاهده فى مسلسل "ألف ليلة و ليلة".


كتب معلقا على الصورة " الملك شهريار .. بحبه".

تفاعل جمهوره مع الصورة و كانت تعليقاتهم كالاتى: 
 كان حلو اوى اعملوا جزء تانى
ياريت فى جزء تانى ياريت
كان مسلسل تحفة و ادائك حلو جدا

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة الفنان شريف منير و الفنانة نيكول سابا تم عرضه منذ عامين و يدور فيه الكثير من الحكايات و الوقائع بين الملك " شهريار" و " شهرزاد".

ويعرض حاليا للفنان شريف منير مسلسل " و نحب تانى ليه" و يشاركه البطوله  ياسمين عبد العزيز و كريم فنمى و تدور أحداثه فى إطار مشوق.

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