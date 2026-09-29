أكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 6500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 2023 بسبب هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية المفروضة عليهم، وما يتخلل ذلك من معاناة ومرارة مما يواجهونه من خلل سيئ جدًا.

كما دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير حماية عاجلة للسكان في الضفة الغربية ووضع حد لأعمال العنف المتكررة التي يرتكبها المستوطنون، والتي وصفت من قبل المنظمات الدولية ومحللين وسياسيين بأنها أعمال إرهاب بحق السكان الفلسطينيين.

من جانبها، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة: نحو 907 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم بحماية شرطة الاحتلال، فيما ذكرت محافظة القدس بوقوع اعتداءات للمستوطنين خلال احتفالاتهم بعيد العرش على سكان البلدة القديمة فيما يعد تصعيدًا خطيرً وممنهج، دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى أن يدين إلحاق بشدة أعمال الشغب العنيفة واعتداء مستوطنين على قوات الأمن شمالي الضفة الليلة الماضية.