قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بقيت بخير.. جميل عزيز يكشف تطورات حالته الصحية
"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل
سفير فرنسا: الاقتصاد المصري يتمتع بديناميكية قوية توفر فرصًا واعدة
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في أفريقيا وأوروبا والخليج
عمر مرموش في مرمى الانتقادات.. لماذا تأخر انفجار نجم مصر مع توتنهام؟
بالأسماء.. 6 دوائر جنايات و2 مستأنف بـ محكمة عابدين في العام القضائي الجديد
روحي شوفي لك عريس.. فتاة توثق مشادة مع مسن داخل المترو: الحقوني
هل ترتفع أسعار السلع 20% ؟.. رئيس تجارية الجيزة يحسم الجدل ويكشف التفاصيل
عراقجي: فتح هرمز مشروط بتنفيذ 7 مطالب إيرانية
مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى بالعلمين الجديدة
إيران تحذر: لن تبيع أي دولة بالمنطقة النفط إذا منعت طهران من تصديره
مصر تجمع القادة الأفارقة في العلمين لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع مع صعود عوائد السندات وأسعار النفط

مؤشرات الأسهم الأوروبية
مؤشرات الأسهم الأوروبية
أ ش أ

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بشكل هامشي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تقييم المستثمرين لتداعيات الارتفاع الحاد في عوائد السندات العالمية وصعود أسعار النفط؛ ما أبقى المؤشرات الرئيسية دون اتجاه واضح، وسط استمرار الضغوط على أسواق الأسهم.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الشامل بنسبة 0.30% خلال تعاملات اليوم، فيما استقر مؤشر "داكس" الألماني، بينما صعد كل من مؤشر "كاك 40" الفرنسي و"فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.20% لكل منهما.

وتتجه الأسهم الأوروبية إلى إنهاء تعاملات سبتمبر الجاري على تراجع، لتقطع بذلك سلسلة مكاسب شهرية استمرت ستة أشهر، وسط تقلبات حادة وضغوط بيعية على الأسواق بفعل ارتفاع عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وزادت حدة موجة البيع بفعل مجموعة من العوامل، من بينها رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددا، واستمرار التصريحات المتشددة من مسؤولي البنوك المركزية، إلى جانب تحذيرات بشأن تباطؤ النمو أطلقتها شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنحو 2% خلال سبتمبر الجاري، متجهًا لتسجيل أول انخفاض شهري له في ستة أشهر.

وقال خافيير دي برينجير، مسؤول اختيار الصناديق لدى شركة "مابفري لإدارة الأصول"، إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أصبح يعتمد بدرجة أقل على التوقعات والوعود، وبدرجة أكبر على قدرة الشركات على تحقيق تلك التوقعات.

وتشكل عوائد السندات السيادية مرجعا أساسيا لتسعير المخاطر في الأسواق المالية العالمية، كما تحدد مستويات تكاليف الاقتراض للشركات والأسر، فيما يؤدي ارتفاعها إلى زيادة معدل الخصم المطبق على الأرباح المستقبلية للشركات، ما يضغط على تقييمات الأسهم.

وفي سياق متصل، أسهمت المخاطر الجيوسياسية في الحد من مكاسب الأسهم، مع تلاشي الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط كانت قد ظهرت لفترة وجيزة في وقت سابق من الشهر.

وبدت الأسواق في حالة من الترقب في ظل استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، وسط تعثر المسار الدبلوماسي واستمرار التوترات العسكرية، ما أبقى أسواق الطاقة تحت ضغط المخاطر، وحد من فرص تعافي القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة.

وقال برينجير إن المخاطر الجيوسياسية حدت إلى حد ما من مكاسب الأسهم، مشيرًا إلى أن زيادة التعرض للديون طويلة الأجل قد تمثل استراتيجية مناسبة للمستثمرين.

وتترقب الأسواق صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن مؤشرات بشأن معنويات الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف الاقتراض.

كما تتركز الأنظار على تصريحات مرتقبة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بحثا عن مؤشرات بشأن ما إذا كانت التقلبات المستمرة في أسواق الطاقة قد تدفع البنك إلى الإبقاء على سياسته النقدية التقييدية لفترة أطول خلال الربع الأخير من العام.

مؤشرات الأسهم الأوروبية السندات العالمية أسعار النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

صورة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

كوريا الجنوبية

ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا الجنوبية بنسبة 32% في الربع الثاني من 2026

اليورو أمام الدولار

تحليل: مرونة اليورو أمام الدولار تواجه اختبار أسعار الطاقة والمخاطر السياسية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع مع صعود عوائد السندات وأسعار النفط

بالصور

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد