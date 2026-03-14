تعليق قوي من سميرة عبدالعزيز على أزمة مسلسل أم كلثوم

علقت الفنانة سميرة عبدالعزيز، زوجة الفنان محمود عبد الرحمن، على الأنباء التي نُسبت لزوجها بشأن الفنانة كوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة أن هذه الأخبار كانت غير صحيحة تمامًا.

وأوضحت سميرة خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها ثارت بشدة بسبب نسب تصريحات لم تحدث لزوجها، معتبرة أن هذا يستحق الشكوى لدى النقابة.

وأوضحت أن الفنان محمود عبد الرحمن كان حريصًا على الدقة والاحترام الكامل لشخصية أم كلثوم أثناء إعداد مسلسلها، حتى أنه راعى أبسط التفاصيل، مثل متابعة أسلوب ملابسها وحياتها اليومية عبر زيارة بنت شقيقها المقيمة بالزمالك، لضمان ألا يُقدم أي شيء يتعارض مع شخصيتها الحقيقية ورغم بعض الشائعات، فقد اعترف الصحفيون لاحقًا بخطئهم، واستقبل الجمهور المسلسل نجاحًا كبيرًا في العالم العربي.