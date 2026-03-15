تحوّل مفاجئ في الحلقة 25.. أحمد رمزي يبدأ حياة جديدة في «فخر الدلتا»

شهدت الحلقة 25 من مسلسل فخر الدلتا تطورًا مهمًا في حياة بطل العمل، حيث يقرر أحمد رمزي بدء مرحلة جديدة في حياته والسعي لتحقيق طموحه من خلال تأسيس شركته الخاصة، وذلك بعد فترة صعبة مرّ بها بسبب الاكتئاب.

وتأتي هذه الخطوة كتحول كبير في شخصية أحمد رمزي ضمن أحداث المسلسل، إذ يحاول استعادة ثقته بنفسه والبدء من جديد في القاهرة، بعد أن واجه العديد من التحديات والأزمات التي كادت أن تعرقل مسيرته.

وتدور أحداث مسلسل فخر الدلتا حول شاب من أبناء الدلتا ينتقل إلى القاهرة بحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليجد نفسه في مواجهة تحديات الحياة في العاصمة، وسط مواقف اجتماعية وإنسانية متنوعة تُقدَّم في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، من بينهم تارا عبود وحنان سليمان وكمال أبو رية وعلي السبع وأحمد عصام السيد، ويستعرض العمل رحلة الشاب القادم من الدلتا أثناء محاولته إثبات نفسه وتحقيق حلمه في القاهرة.