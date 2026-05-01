53.67 جنيه.. أعلي سعر دولار في البنوك.. تفاصيل

استقر أكبر سعر دولار مقابل الجنيه داخل السوق الرسمية بدون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة 1-5-2026.

آخر تحديث لأعلي سعر دولار

بلغ آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 53.67 جنيها للشراء و 53.77 جنيها للبيع في بنك نكست.

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر الدولار ثباتًا مع مستهل التعاملات بالتوازي مع انتهاء العمل في الجهاز المصرفي مساء أمس الخميس.

لماذا استقر الدولار

مع اغلاق العمل في البنوك وقلة التداول علي الدولار، بسبب إجازة الجهاز المصرفي؛ يستمر ثباب العملة الخضراء من دون تغيير.

إجازة البنوك

وعطل البنك المركزي العمل في البنوك المصرية مساء الخميس بمناسبة بدء مواعيد العطلات الرسمية والمقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعياً.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.55 جنيها للشراء و 53.68 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 52.97 جنيها للشراء و 53.07 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53.47 جنيها للشراء و 53.57 جنيها للبيع في بنكي الإمارات دبي، الإسكندرية.

وصل ثالث أقل سعر دولار 53.53 جنيها للشراء و 53.62 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 53.55 جنيها للشراء و 53.65 جنيها للبيع في بنوك " قناة السويس، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 53.57 جنيها للشراء و 53.67 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب، HSBC، المصرف العربي الدولي، العربي الإفريقي الدولي،الأهلي الكويتي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والإسكان،التنمية الصناعية، ميد بنك، المصرف المتحد".

أعلي سعر

تفاصيل اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، أن التطورات الجيوسياسية الراهنة تستدعي تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات والتي تقوم على تعزيز الشفافية والمصداقية والمرونة في السياسات والتقييم الاستباقي للمخاطر.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي مع وفاتح كارهان محافظ البنك المركزي التركي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية بـ11 دولة من بينهم السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي ولفيف من كبار المسؤولين و جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي.

شدد محافظ البنك المركزي المصري علي ضرورة مواصلة العمل على وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر، بما يعزز من الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة عالمية شديدة التقلب وعدم اليقين.

أوضح أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات جاءت في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، فضلًا عن دعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

ووجّه المحافظ، الشكر إلى نظيره التركي، معربًا عن سعادته بالمشاركة معه كرئيس مشارك في هذه الاجتماعات، كما أعرب عن تقديره لفريق سكرتارية مجلس الاستقرار المالي على الجهود المبذولة في تنظيم هذه الاجتماعات، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.